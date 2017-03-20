Два случая телефонных мошенничеств зарегистрировано в Мурманской области за сутки

20 Марта 2017 года, 19:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта - Сотрудниками МО МВД России «Апатитский» возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 57-летней местной жительницы. Полицейским женщина рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что в банк пришла заявка на снятие денежных средств с карты северянки. Для предотвращения хищения денег неизвестная убедила заявительницу проследовать к ближайшему банкомату и под диктовку произвести несколько манипуляций. После этого у апатитчанки с карты было похищено 154 тысячи рублей.

В поселке Никель от действий мошенников пострадала 62-летняя местная жительница. Полицейскими установлено, что на телефон пенсионерки позвонила неизвестная и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Обманным путем, под предлогом перечисления перерасчета, злоумышленница узнала реквизиты банковской карты потерпевшей. После этого с банковской карты северянки также были сняты деньги в сумме более около 12 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми. Сотрудники банковских организаций и Пенсионного фонда НИКОГДА не запрашивают информацию у своих клиентов по телефону, при возникновении любых ситуаций представители данных организаций предложат прийти в ближайшее отделение для личного обращения клиента. Любые попытки неизвестных, представляющихся сотрудниками банка или Пенсионного фонда, сотрудниками правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, узнать персональные данные банковской карты - фамилия, имя владельца, срок ее действия, код безопасности на обороте карты - это мошенничество! Предупредите своих пожилых родителей и знакомых пенсионеров о возможных мошенничествах, так как именно эта категория граждан в первую очередь страдает от обмана по телефону.

Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно прекратите разговор с неизвестными и сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: govoritufa.ru