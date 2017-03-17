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Главная » Криминал » Верховный суд оставил без изменения приговор жителя Полярного, осужденного за жестокое убийство
 
 
 
 
20 Марта 2017 года, 11:40

Верховный суд оставил без изменения приговор жителя Полярного, осужденного за жестокое убийство


ПОЛЯРНЫЙ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Верховный суд Российской Федерации признал законным и обоснованным приговор в отношении Максима Логашова. Напомним, жителю Полярного было назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилование и убийство.

«Доводы о непричастности к совершенному преступлению были опровергнуты в апелляционной инстанции, Логашов оспаривал свою причастность, выдвигал версии об убийстве потерпевшей иными лицами, однако совокупностью доказательств, его версия была опровергнута», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Решение коллегии присяжных заседателей о признании северянина виновным было принято единодушно.

В июне 2015 года преступник познакомился с потерпевшей в одном из кафе Полярного. Как сообщалось ранее, в этот же день он пригласил ее в закрытый бар, сотрудником которого являлся и совершил насильственные действия. Чтобы женщина не сообщила о произошедшем в полицию, осужденный убил ее на месте.

Мурманский областной суд также удовлетворил иск мужа погибшей о взыскании морального ущерба в размере одного миллиона рублей.

Фото: Twitter

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