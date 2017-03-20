Кольские наркополицейские задержали подозреваемого в сбыте гашиша

20 Марта 2017 года, 19:47

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 20 марта - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кольскому району в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью!» поступила информация о том, что ранее не судимый 39-летний житель поселка Мурмаши причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе специальных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в момент сбыта около дома по улице Энергетиков в Мурмашах и доставили в отдел полиции. Проданное им наркотическое средство наркозависимому лицу было направлено на экспертизу.

Эксперт установил, что подозреваемый продал гашиш массой 3,83 грамма, что является значительным размером.

По факту в отношении безработного северянина 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области