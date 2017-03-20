В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

20 Марта 2017 года, 20:20

МУРМАНСК/ 20 марта - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с проникающим ножевым ранением в живот мужчины, 1995 года рождения. Медики сообщили полицейским, что вызов скорой поступил от очевидцев от дома 107 по проспекту Кольский.

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Полицейские опросили очевидцев и установили, что потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений. В процессе распития спиртных напитков у него произошел конфликт с незнакомым мужчиной, в результате чего молодые люди вышли на улицу, чтобы разобраться между собой. Проходящий мимо житель Мурманска, 1978 года рождения вмешался, в данный конфликт. В результате внезапно возникших неприязненных отношений ранее не судимый 38-летний мурманчанин умышленно нанес один удар ножом в область живота потерпевшему, причинив ему проникающее ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

По факту в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: Иван ВИСЛОВ