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Главная » Криминал » В Мурманской области возбуждено уголовное дело по фактам нанесения подросткам телесных повреждений
 
 
 
 
20 Марта 2017 года, 20:44

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по фактам нанесения подросткам телесных повреждений


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта - В дежурную часть обратились представители администрации одной из школ района с сообщением о том, что двум учащимся неизвестным были нанесены побои. Одного из мальчиков, 2005 года рождения, он дернул за руку, упавшему нанес удар по туловищу. Когда другой ребенок поспешил за медработником, злоумышленник нанес ему не менее двух ударов в область предплечья. Затем мужчина скрылся с места происшествия.

Прибывшие по вызову полицейские опросили сотрудников учебного заведения. Они выяснили, что охранник на входе отсутствовал. Сотрудникам гардероба, которые пытались остановить мужчину, он пригрозил физической расправой в случае обращения в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в причини побоев из хулиганских побуждений. Мужчина, 1984 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что якобы пришел в школу к племяннице. У мальчиков спросил дорогу к кабинету, где та учится. По его мнению, они ответили недостаточно быстро.

По фактам избиения несовершеннолетних в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОVВД России по Печенгскому району)

Фото: vladtime.ru

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