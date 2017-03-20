Более 130 свидетелей опрошены по делу многомиллионного мошенничества в МЧС Заполярья

20 Марта 2017 года, 14:55

МУРМАНСК / 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске началось оглашение приговора по делу о присвоении сотрудниками МЧС 223 миллионов рублей. Расследование проводилось в отношении 11 должностных лиц Главного управления министерства, которые обвиняются по статье 160 Уголовного кодекса. Значительную сложность в нем представлял обширный круг свидетелей. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксении Кошелюк, было допрошено более 130 человек из различных субъектов страны и проведено свыше 20 обысков и выемок.

«Приняты меры по возмещению ущерба, так, на имущество обвиняемых был наложен арест. Помимо этого, проводился ряд судебно-технических, экономических экспертиз», – рассказала «Би-порту» представитель Следкома.

Причастными к преступлению оказались руководящие должности. Заместитель начальника ГУ Юрий Кондратьев организовал преступную группу, которая совершала хищение премирования сотрудников, и осуществлял подобную деятельность на протяжении двух лет. Он полностью отрицает свою вину в отличие от Марка Давиденко, ранее занимавшего должность замначальника, и который пытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но был приговорен к 4,5 годам колонии. Кроме этого, установлена причастность бывшего начальника ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» Андрея Лебедева. Он, действуя в преступном сговоре с Давиденко, украл порядка 10 миллионов рублей.

Размер уголовного дела насчитывает более 100 томов, ожидается, что обвиняемые получат до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2015 года экс-начальника второго отряда государственной противопожарной службы по Мурманской области Александра Стопичева осудили на три года за присвоение более 192 миллионов.

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