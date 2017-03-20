Грузчиков «Пулково» обвиняют в краже более чем на полмиллиона рублей

20 Марта 2017 года, 18:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Транспортная полиция задержала грузчика в аэропорту «Пулково, который систематически совершал хищение дорогостоящих гаджетов. В его отношении возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Установлено, что причастными к преступлению могут быть еще трое сотрудников.

«Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в городе Тосно. В его должностные обязанности входит прием груза, взвешивание и постановка на хранение. За полгода он совершил хищение 11 мобильных телефонов, планшета, а также мужской одежды брендовых марок и алкогольной продукции. Общая сумма похищенного имущества составила свыше полумиллиона рублей», – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.