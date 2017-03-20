Сотрудники Росгвардии смогли вычислить преступника по геолокации планшета в Мурманске

20 Марта 2017 года, 22:00

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В торговом центре на улице Книповича в Мурманске злоумышленник украл планшет. Сотрудникам Росгвардии, прибывшим на место, с помощью технических средств удалось определить примерное местонахождение украденного устройства.

«Было зафиксировано его перемещение, это указывало на то, что он размещен в автомобиле, которым оказалось такси. За рулем находился гражданин, 1975 года рождения, который пояснил, что несколько минут назад пассажир продал ему планшетный компьютер», – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области

Павел Харченко.

Водитель смог опознать преступника по снимку, содержавшемуся в фототеке вневедомственной охраны. Приметы подозреваемого были переданы всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. В результате, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе дома № 98 по улице Невского сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали схожего по приметам мужчину.

«Им оказался 32-летний мурманчанин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он сознался в краже и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – уточнил Харченко.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.