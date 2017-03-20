Апелляция мурманчанки, осужденной за оборот наркотиков, осталась без удовлетворения

21 Марта 2017 года, 11:11

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Октябрьский суд вынес приговор в отношении жительницы Мурманска. Ей инкриминировалась статья 228 УК за незаконный оборот наркотических средств. Ольга Трошина приобрела вещество массой 0,4318 грамма, содержащее в своём составе 3-метилфентанил, и незаконно хранила его при себе до момента её задержания.

«Она же, имея умысел, извлечения прибыли незаконно сбыла своей знакомой вещество массой 0,1061 грамма», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Знакомая подсудимой оказалась участницей оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». По приговору суда Трошина осуждена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщина пыталась обжаловать данное решение, но определением Судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда приговор оставлен без изменения.