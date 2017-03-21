В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотического вещества в крупном размере

21 Марта 2017 года, 19:21

МУРМАНСК/ 21 марта - В полицию поступила оперативная информация о том, что ранее многократно судимый местный житель причастен к обороту запрещенных веществ на территории города.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Октябрьского отдела полиции при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии задержали мужчину, 1986 года рождения. Он находился в автомобиле ВАЗ-21015, припаркованном возле одного из домов по ул. Верхне-Ростинское шоссе.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято два свертка из фольгированной бумаги с находящимся внутри порошкообразным веществом.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Экспертом установлено, что подозреваемый хранил смесь наркотических средств, содержащую 3-метилфентанил, диацетилморфин, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, общей массой 0,1693 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области