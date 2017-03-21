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Главная » Криминал » Полицейскими задержан подозреваемый в поджоге житель поселка Мурмаши
 
 
 
 
21 Марта 2017 года, 20:04

Полицейскими задержан подозреваемый в поджоге житель поселка Мурмаши


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 21 марта - В дежурную часть отдела полиции обратился житель поселка Мурмаши, который сообщил, что ему путем поджога был причинен имущественный ущерб на сумму 100 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что пожаром было уничтожено подсобное деревянное строение по ул. Новая. Опросив потерпевшего, они установили, что в противоправных действиях есть основания подозревать одного из жителей поселка, с которым мужчина находился в ссоре на почве личных неприязненных отношений.

В результате оперативных мероприятий подозреваемого, 1972 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу имущества, задержали и доставили в отдел полиции, где он был опрошен.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 167 УК России. «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)

Фото: Twitter

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