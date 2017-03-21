Бывший замглавы МЧС Мурманской области получил 7,5 лет колонии за многомиллионное мошенничество

21 Марта 2017 года, 15:05

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Первомайский районный суд Мурманска огласил приговор по делу о присвоении сотрудниками МЧС свыше 220 миллионов рублей. Бывшему заместителю начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Юрию Кондратьеву дали 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, основной фигурант дела должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Различные сроки получили остальные подсудимые – от трех дор шести лет тюрьмы, также с необходимостью выплатить штраф. Об этом «Би-порту» рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксении Кошелюк.

Юрий Кондратьев организовал преступную группу, которая совершала хищение премирования сотрудников, и продолжал подобную деятельность на протяжении двух лет.

Разоблачить его удалось благодаря работе Федеральной службы безопасности, по материалам которой было возбуждено уголовное дело. Расследование проводилось в течение года и составило более сотни томов.

Фото: ТВ-21