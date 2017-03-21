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Главная » Криминал » Житель Кандалакши пострадал от детонации ручной гранаты
 
 
 
 
21 Марта 2017 года, 17:15

Житель Кандалакши пострадал от детонации ручной гранаты


КАНДАЛАКША/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности происшествия, в результате которого из гаража был госпитализирован мужчина, 1982 года рождения. Вчера, 20 марта, около трех часов утра в больницу Кандалакши был доставлен местный житель с осколочными травмами. Чтобы установить обстоятельства случившегося на место выехали сотрудники полиции.

«Травмы безработный получил в результате детонации ручной гранаты. В гараже на момент прибытия следственно-оперативной группы находились еще двое. Мужчины рассказали, что во время распития спиртных напитков пострадавший отошел в соседнее помещение, после чего они услышали хлопок», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Боеприпас принадлежал одному из находившихся в гараже, 1988 года рождения. По его словам, он нашел гранату, но данную информацию предстоит выяснить в ходе проверки. В его отношении возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222 УК по факту незаконного оборота оружия.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Как уточнили в УМВД, 28-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Twitter

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