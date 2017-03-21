Пенсионер из Североморска перевел телефонным мошенникам более 670 тысяч рублей

21 Марта 2017 года, 20:45

СЕВЕРОМОРСК/ 21 марта - В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной обратился 59-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Сотрудникам полиции пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный и поинтересовался, получал ли мужчина услуги в одной из московских медицинских компаний. Получив положительный ответ, собеседник сообщил, что данная компания оказывала некачественные медицинские услуги, в том числе предоставляла просроченные медицинские препараты, поэтому северянину положена компенсация. Но для получения компенсации мужчине необходимо заплатить страховые взносы.

В течение месяца пенсионер переводил различные суммы на указанные мошенниками счета, перечислив в итоге злоумышленникам денежные средства в сумме более 670 тысяч рублей. Однако никакой компенсации северянин так и не получил, а инициаторы звонка больше на связь не выходили. Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился в полицию. Стоит отметить, что потерпевший знал из средств массовой информации об аналогичных случаях телефонного обмана, однако все равно поддался на уловки мошенников.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми. Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно прекратите разговор с неизвестными и сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)

Фото: prokazan.ru