Полиция Кандалакши разыскивает скрывшегося от органа дознания жителя поселка Умба

21 Марта 2017 года, 18:00

КАНДАЛАКША/ 21 марта - В октябре 2016 года в отношении жителя поселка Умба Борисевича Александра Николаевича, 06.11.1982 года рождения, дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемому в причинении легкого вреда здоровью была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Борисевич в марте текущего года скрылся от органа дознания, убыв с места проживания в поселке Умба. По имеющейся оперативной информации, подозреваемый может находиться на территории городов Мурманска или Апатиты, может работать на стройках или разнорабочим.

Всем, кто имеет информацию о местонахождении Борисевича Александра Николаевича, просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам: 8(815-33)5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский»), 8(815-33)5-21-85 или 8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский»). Конфиденциальность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)