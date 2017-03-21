В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в краже велосипеда

21 Марта 2017 года, 22:09

МУРМАНСК/ 21 марта - 41-летний житель города обратился в отдел полиции с заявлением о краже принадлежащего ему велосипеда «Стелс-Навигатор» стоимостью 5 тысяч рублей. По словам потерпевшего, хищение произошло путем свободного доступа у дома по улице Горького. На какое-то время хозяин оставил средство передвижения без надлежащего присмотра.

Оперативники установили и опросили возможных очевидцев происшедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, 1987 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина уже был ранее судим за хищение чужого имущества.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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