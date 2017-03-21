В Мурманске полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю

22 Марта 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 22 марта - Отделом полиции №1 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавшая без вести Терентьева Анжелика Константиновна, 2002 года рождения, которая ушла из дома 15 марта 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В полицию заявление о ее уходе поступило 17 марта. По оперативной информации, может находиться на территории областного центра, регулярно появляется в социальных сетях.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в темный цвет.

Была одета: черное пальто на молнии до середины бедра, черные замшевые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Терентьевой Анжелики Константиновны, просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 02, 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-06-11 (отдел ПДН), 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)