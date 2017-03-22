В Заполярном полицейскими выявлен ряд нарушений при продаже алкогольной продукции

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Лиса «Галя» стала символом «Кубка Анны Богалий»
 
 
 
 

Курсы валют 22.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,8937
-0,2711
1 USD
Доллар США
57,2323
-0,0524
1 EUR
Евро
61,7308
0,0352
10 NOK
Норвежских крон
67,7722
0,0093
10 SEK
Шведских крон
65,1263
0,1452
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.7 м/с
давление 744.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

Правительство отменило повышающий коэффициент за отопление
22 Марта 2017, 16:55
Правительство отменило повышающий коэффициент за отопление
Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков
22 Марта 2017, 16:10
Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков
«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже
22 Марта 2017, 16:00
«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий
22 Марта 2017, 14:11
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий
 
 
 
 

Самое читаемое

Первое видео с кроссовером Rolls-Royce
21 Марта 2017, 21:33
«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже
22 Марта 2017, 16:00
Мурманск: прогноз отключений на 22 марта
21 Марта 2017, 22:25
Минздрав Мурманской области объяснил, что будет с медкабинетами в школах и детских садах
22 Марта 2017, 14:00
Пенсионер из Североморска перевел телефонным мошенникам более 670 тысяч рублей
21 Марта 2017, 20:45
Две женщины пострадали на дорогах Мурманской области за сутки
22 Марта 2017, 10:54
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » В Заполярном полицейскими выявлен ряд нарушений при продаже алкогольной продукции
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 18:16

В Заполярном полицейскими выявлен ряд нарушений при продаже алкогольной продукции


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 22 марта - На территории Печенгского района полицией проводится ряд мероприятий, направленных на выявление фактов незаконной реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Совместно с администрацией муниципального образования разработан комплекс мер по профилактике злоупотребления алкоголем среди населения.

Так, в ходе проведенной сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Печенгскому району проверки магазина в городе Заполярный был выявлен факт реализации алкогольной продукции с признаками подделки. Акцизные марки не сооттветствовали государственному образцу. При осмотре места происшествия было изъято 343 стеклянных бутылок водки объемом 0,5 литра и 24 бутылки коньяка таким же объемом. По фактам проводится проверка.

Кроме того, выяснилось, что в данном магазине осуществлялась продажа алкогольных напитков в ночное время. По факту выявленного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе совместной проверки с сотрудниками районной прокуратуры одного из клубов города Заполярный был выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующих документов. Отсутствовала лицензия на ее реализацию, а также акцизные марки на бутылках. Изъято 136 бутылок различной алкогольной продукции. По материалу проводится проверка.

В настоящее время утвержден совместный План мероприятий по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Печенгского района. Он охватывает различные области жизнедеятельности, к реализации мероприятий помимо полиции будут привлечены ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района. В частности сотрудники ОМВД России по Печенгскому району нацелены на проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)

Фото: novayagazeta-ug.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Участок дороги «Заполярный – Сальмиярви» открыт
2.
Участок дороги «Заполярный – Сальмиярви» закрыт из-за погоды
3.
Закрыт проезд по автодороге Заполярный-Сальмиярви
4.
В Заполярном появится «Парк новых возможностей»
5.
Московские эксперты в Заполярном: город для людей или люди для города?
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта