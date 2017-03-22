В Мурманске полицейскими выявлен факт подделки документов

22 Марта 2017 года, 19:09

МУРМАНСК/ 22 марта - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступила информация от администрации предприятия общественного питания о том, что один из работников предъявил в кадровую службы документ с признаками подделки.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что с целью допуска к работе мужчина, который является поваром, использовал подложный документ - медицинскую книжку со сведениями о прохождении медицинской комиссии. Фактически врачей он не посещал.

Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу. Исследование подтвердило факт подделки документации. Полицейские установили и опросили подозреваемого работника, жителя области, 1993 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: VistaNews.ru