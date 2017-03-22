В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством

22 Марта 2017 года, 19:30

МУРМАНСК/ 22 марта - В Ленинский отдел полиции Мурманска обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о том, что муж угрожал ей убийством. По словам женщины, это произошло в ходе конфликта на бытовой почве. Находясь в квартире по месту жительства на улице Инженерная, супруг обещал лишить ее жизни. При этом в качестве орудия мужчина демонстрировал один из предметов домашнего обихода.

Потерпевшая в сложившейся обстановке угрозу жизни и здоровью воспринимала реально, так как имелись основания опасаться ее осуществления, и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудниками полиции подозреваемый, 45-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter