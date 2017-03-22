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Главная » Криминал » Жительницу Апатитов будут судить за убийство сожителя
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 13:48

Жительницу Апатитов будут судить за убийство сожителя


АПАТИТЫ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Апатитов. Женщину обвиняют в убийстве своего сожителя. Преступление было совершено 11 января 2017 года, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры женщина умышленно нанесла своему сожителю четыре удара клинком кухонного ножа, в том числе в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте совершения преступления.

На стадии следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: vyatka.ru

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