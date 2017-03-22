На жителя Карелии за интернет-покупку завели уголовное дело

22 Марта 2017 года, 15:26

КАРЕЛИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Жителю Карелии грозит до четырех лет тюрьмы за вскрытие его посылки на почте в Костомукше. Мужчина заказал на сайте устройство для слежения за транспортными средствами и скрытый диктофон.

«В итоге на почте сразу же позвонили в полицию. Зачем мужчине нужно было это оборудование, он не пояснил», – передает «Губернiя Daily».

В результате в отношении 39-летнего нарушителя завели уголовное дело по факту незаконного приобретения, поскольку он не имел лицензии и права на подобную покупку. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.