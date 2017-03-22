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Главная » Криминал » На территории региона завершился первый этап операции «Нелегальный мигрант»
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 20:17

На территории региона завершился первый этап операции «Нелегальный мигрант»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта - На территории Мурманской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант», который проходил с 7 по 17 марта текущего года.

Мероприятия проводились в целях пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, предупреждения противоправных действий со стороны иностранных граждан, для противодействия незаконной миграции.

В ходе проведения операции осуществлялся контроль за соблюдением иностранцами, работодателями, принимающими организациями и гражданами миграционного российского законодательства в жилом секторе и на объектах, где трудятся иностранные работники.

Всего в ходе операции было проверено 1349 объектов, 66 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 93 работника. Выявлено 374 административных правонарушения, в том числе 124 в отношении иностранных граждан. В отношении 3 иностранцев судом приняты решения о назначении административного наказания с последующим выдворением за пределы России. В отношении россиян составлено 34 протокола. В ходе мероприятий наложено административных штрафов на сумму 535 тысяч рублей.

Кроме того, в территориальные органы УМВД России по Мурманской области направлено 6 материалов с признаками преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». 3 материала – с признаками, предусмотренных статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Работа, проделанная полицейскими на первом этапе операции, признана руководством положительно. Второй этап «Нелегального мигранта» запланирован во втором квартале текущего года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)

Фото: bbnews.ru

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