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Главная » Криминал » В мурманском торговом центре взломали ящик для пожертвований
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 17:06

В мурманском торговом центре взломали ящик для пожертвований

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МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в одном из торговых центров Мурманска был взломан информационный стенд благотворительного фонда «Руки жизни». Представитель организации рассказала «Би-порту», что злоумышленниками из бокса были изъяты собранные средства.

По словам представителя УМВД России по Мурманской области, сумма похищенного неизвестна, часть денег была обнаружена на полу. Сейчас по данному факту проводится проверка. В полиции попросили всех, кто знает подробности случившегося сообщить в дежурную часть по номеру: 40-76-10

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