Полиция Мончегорска разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю

23 Марта 2017 года, 10:06

МОНЧЕГОРСК/ 23 марта - ОМВД России по городу Мончегорску разыскивает Ярошенко Анну Николаевну, 25.12.2001г.р., уроженку города Мончегорска Мурманской области, которая ушла из дома 20.03.2017 около 18.00 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

По оперативной информации, может находиться в Мурманской области на территории других городов, может передвигаться на автомобиле.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, глаза голубые, волосы светлые длинные.

Была одета: куртка «парка» горчичного цвета, черные лосины, белые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ярошенко Анны Николаевны, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 8 (81536) 5-23-10 (дежурная часть ОМВД России по г. Мончегорску), 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)