В Кандалакше полицейскими возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью

23 Марта 2017 года, 18:34

КАНДАЛАКША/ 23 марта - В отдел полиции города Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины, 1990 года рождения, с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого колото-резанного ранения грудной клетки.

Оперативниками было установлено, что ножевое ранение молодому человеку причинила сожительница. Подозреваемая безработная кандалакшанка, 1991 года рождения, задержана и доставлена в отдел полиции.

Девушка призналась в содеянном и рассказала полицейским, что в ходе распития спиртных напитков у неё возник конфликт с сожителем, в ходе которой подозреваемая, схватила кухонный нож и нанесла молодому человеку один удар в грудь.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Twitter