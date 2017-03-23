По факту смерти мужчины в Мурманске проводится проверка

23 Марта 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти мурманчанина, который умер накануне у бывшего магазина «Охота».

«Чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По первоначальным данным, у мужчины было заболевание сердечно-сосудистой системы», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По информации медиков, когда они прибыли на место происшествия мужчина был еще жив и реанимационные мероприятия проводились сотрудниками «скорой помощи» прямо в машине, но человека спасти не удалось. Ранее сообщалось, что погибшему, 1951 года рождения, не была вовремя оказана медицинская помощь.

Установить время приема вызова, время выезда и ожидания бригады предстоит Следственному комитету.

Фото: Svopi.ru