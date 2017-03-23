В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в квартирной краже

23 Марта 2017 года, 19:21

МУРМАНСК/ 23 марта - 43-летний мурманчанин обратился в Первомайский отдел полиции с заявлением о краже принадлежащих ему ювелирных изделий стоимостью 63 тысячи рублей. По словам потерпевшего, хищение произошло в его квартире по ул. Фестивальная.

Полицейские выяснили, что кража была совершена путем свободного доступа, после совместного распития спиртных напитков. В ней есть основания подозревать одного из знакомых потерпевшего, которые находились на момент хищения у него в гостях. У всех имелась возможность видеть, где хозяин жилья хранит ценные вещи.

Оперативники опросили возможных свидетелей, а также изъяли отпечатки пальцев рук с места происшествия. Отпечатки пальцев помогли установить личность ранее судимого за грабеж злоумышленника по специальной базе данных. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, 1982 года рождения, был задержан и доставлен в отдел полиции. Чужое имущество он успела продать, деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Svopi.ru

