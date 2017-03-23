Жительницу Мончегорска обвиняют в сутенерстве

23 Марта 2017 года, 15:13

МОНЧЕГОРСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Мончегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Киры Поповой. Она обвиняется в организации занятия проституцией согласно первой части статьи 214 УК. Женщина принимала заказы от клиентов, оговаривая время, место оказания услуг и их стоимость, а также организовывала встречи, осуществляла денежные расчеты. Подобная деятельность продолжалась с 1 февраля по 28 сентября 2016 года и была пресечена сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Обвиняемая полностью признала свою вину и по ознакомлению с материалами уголовного дела заявила ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина Поповой будет доказана, то в соответствии с санкцией статьи ей может быть назначено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трёх лет.

Фото: Svopi.ru