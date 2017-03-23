Трое жителей Мурманской области осуждены за мошенничество с банковскими картами

23 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта - В 2014 году в следственное управление УМВД России по Мурманской области из УФСБ России по Мурманской области поступили материалы проверки в отношении трех участников организованной группы, занимавшейся мошенничеством с банковскими картами.

Сотрудники управления ФСБ по Мурманской области установили, что трое ранее не судимых жителей Мурманска 1990 годов рождения в целях незаконного обогащения приобрели специальное оборудование, позволяющее считывать данные с банковских карт и записывать на новые пластиковые карты с магнитной полосой. Приобретенное оборудование было установлено в различных торговых организациях на территории г. Мурманска, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в момент совершения преступных действий.

По материалам УФСБ следователем следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 4 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт».

В ходе следствия было установлено, что в период с 2013 года по 2014 год участники группы изготовили дубликаты банковских карт. которые использовали для снятия денежных средств со счетов граждан посредством банкоматов. В результате их действий был причинен ущерб 15 гражданам и двум банковским учреждениям на общую сумму 683 тысячи 600 рублей.

Также органами предварительного следствия было установлено, что кроме мошенничеств с банковскими картами, участники организованной группы совершили кражи денежных средств у нескольких банков.

Так, в одном из банков г. Санкт-Петербурга была получена банковская карта, на счет которой участники группы внесли 128 тысяч рублей. После этого осужденные изготовили поддельный дубликат карты, при помощи которой в банкомате г. Москвы сняли со счета денежные средства в сумме 120 тысяч рублей. После обналичивания суммы жители Мурманска обратились в банк с заявлением о том, что данное списание денежных средств было несанкционированным, совершенным без ведома держателя карты, после чего получили компенсацию от банка на якобы незаконно списанную сумму. Таким же способом они пытались похитить денежные средства на сумму 131 тысяча рублей у другого коммерческого банка.

По данным фактам в отношении участников группы органами предварительного следствия были возбуждены уголовные дела по ч. 4 с. 158 УК РФ «Кража».

В результате грамотно спланированных следственных действий все участники организованной группы были изобличены в совершении мошенничеств и краж. Уголовные дела с обвинительным заключением были направлены в суд г. Санкт-Петербурга по месту совершения основных преступлений. Стоит отметить, что в ходе следствия участниками группы был возмещен ущерб, причиненный пострадавшим.

Один из участников группы, активно сотрудничавший со следствием, был рассмотрен судом в особом порядке. Двое других участников группы были осуждены Невским районным судом г. Санкт-Петербурга в октябре 2016 года к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Один из них, не согласившись с решением суда, направил аппеляционную жалобу. Санкт-Петербургским районным судом в марте 2017 года данная аппеляционная жалоба была отклонена, решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)

Фото: 56nv.ru