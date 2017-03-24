В Мурманске сотрудниками полиции раскрыто разбойное нападение на продавца магазина

24 Марта 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 24 марта - В полицию Мурманска около 4 часов утра поступило сообщение от продавца круглосуточного торгового павильона о том, что на нее совершено разбойное нападение. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ленинского отдела полиции. Продавец павильона, жительница Мурманска, 1973 года рождения, рассказала сотрудникам полиции о том, что полчаса назад в павильон зашел неизвестный мужчина, вооруженный бейсбольной битой. Злоумышленник потребовал выручку магазина, и когда продавец попыталась нажать тревожную кнопку для вызова охраны, ударил ее битой по голове и правой руке, после чего, забрав из кассы торгового заведения 14 тысяч рублей, скрылся. Потерпевшая описала ночного грабителя.

Полицейские сняли отпечатки пальцев, следы обуви, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Оперативники с помощью экспертов ЭКЦ УМВД России по Мурманской обласит установили личность напавшего на продавца. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и разбой безработный житель Мурманска, 1991 года рождения. Однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, так как с места проживания он скрылся.

По ориентировке, переданной сотрудниками уголовного розыска наружным нарядам полиции, спустя двое суток подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску. Подозреваемый признался в совершении разбойного нападения, однако денежных средств, похищенных ночью в торговом павильоне, у него уже не было.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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