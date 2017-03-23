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Главная » Криминал » Жителю Североморска отправили муляж гранаты по почте
 
 
 
 
24 Марта 2017 года, 10:40

Жителю Североморска отправили муляж гранаты по почте


МОСКВА/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Москве на Ленинградском вокзале в ходе обработки почты было выявлено отправление с подозрительным вложением. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе «Почты России». Посылка предназначалась жителю Североморска.

Предмет, который взволновал сотрудников почты, был похож на ручную гранату. Прибывшие на место сотрудники службы почтовой безопасности поместили почтовое отправление в специальный изолирующий контейнер и вызвали следственно-оперативную группу транспортной полиции. Эксперт-взрывотехник определил, что подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1.

Данное почтовое отправление в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению. Правоохранительным органам предоставлены данные отправителя и получателя посылки.

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