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Главная » Криминал » Сотрудниками полиции в Мурманской области задержан подозреваемый в грабеже
 
 
 
 
24 Марта 2017 года, 18:40

Сотрудниками полиции в Мурманской области задержан подозреваемый в грабеже


КАНДАЛАКША/ 24 марта - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратился 55-летний местный житель с заявлением о насильственном хищении денег. Полицейскими установлено, что ограбление потерпевшего произошло в подъезде дома по ул. Комсомольская, где на него неожиданно напал неизвестный.

Оперативники выяснили, что злоумышленник проследил за потерпевшим, который возвращался домой из магазина, до места происшествия. Окликнув пожилого человека, который является инвалидом и передвигается с тростью, подозреваемый представился социальным работником. Он сообщил, что всем пожилым людям города его служба раздает по 500 рублей. Злоумышленник достал однотысячную купюру и попросил сдачи. Потерпевший сказав, что у него с собой лишь 300 рублей наличными, достал деньги из кошелька. Вырвав их из рук и оттолкнув потерпевшего, нападавший скрылся.

Мужчина описал приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Им оказался неработающий 40-летний житель города, ранее судимый за кражу и грабеж.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до 4 лет. В настоящее время выясняется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: kazanfirst.ru

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