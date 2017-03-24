Мурманчинин за день обокрал женщину и ребёнка

24 Марта 2017 года, 13:17

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Неоднократно судимый Виктор Феклистов снова обвиняется в разбое и грабеже. В январе он напал на девочку в Ленинском районе и потребовал отдать ему мобильный телефон. В результате он самостоятельно достал устройство из кармана куртки потерпевшей и скрылся. В тот же день в Октябрьском районе преступник вырвал сумку и пакет из рук впереди идущей женщины, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению.

«Действия обвиняемого по отношению к несовершеннолетней квалифицированы органами предварительного расследования как разбой, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, – сообщили в Прокуратуре Мурманской области. – В случае хищения женской сумки и пакета – как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества».

Фото: Twitter