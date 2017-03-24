Драка в мурманском автобусе – есть пострадавшие

24 Марта 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В автобусе №24, следовавшему от поселка Три ручья в Мурманск, между пассажирами произошла драка. Диспетчером «Мурманэлектротранспорт» был вызван наряд Росгвардии, который задержал подозреваемых. По словам очевидцев, двое молодых людей, 1997 и 1999 года рождения, избили 44-летнего мужчину. В результате он был госпитализирован сотрудниками «скорой помощи» от остановки «поселок Дровяное».

«Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Фото: Svopi.ru