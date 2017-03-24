На 66-летнего мурманчанина завели уголовное дело за экстремизм

24 Марта 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В отношении 66-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по части первой статьи 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В июле 2015 года мужчина разместил публикацию на своей персональной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно заключению эксперта, в публикации содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку и национальности, а также унижения человеческого достоинства также по признаку и национальности», – пояснили в Следственном комитете по Мурманской области.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: newsru.com