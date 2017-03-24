В Снежногорске рассказали о схемах телефонных мошенничеств

25 Марта 2017 года, 13:42

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/25 марта/БИ-ПОРТ - За два первых месяца 2017 года количество зарегистрированных мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и сети Интернет, в сравнении с прошлым годом снизилось на 11%.

Очередная акция по профилактике дистанционных мошенничеств прошла на улицах Снежногорска ЗАТО Александровск. Сотрудники подразделения по охране общественного порядка ОМВД России по ЗАТО Александровск вместе с волонтерами раздали прохожим на улицах и в торговом центре листовки с информацией о способах противодействия телефонным и интернет-мошенникам.

Жителей города полицейские предупреждали об основных способах обмана и методах профилактики, просили рассказать об этом родственникам и знакомым. Как рассказали в УМВД, такие акции по раздаче памяток и встречи с населением проводятся регулярно во всех городах Мурманской области.

Областная профилактическая акция «Внимание, мошенники!» на территории Мурманской области продолжается.