Дракой завершилась игра в нарды

25 Марта 2017 года, 16:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 марта/БИ-ПОРТ - 42-летний житель поселка Сафоново с телесными повреждениями: множественными ушибами, ссадинами грудной клетки, травматического повреждения легкого оказался в больнице. Медики сообщили о таком пациенте в полицию.

Опросив пострадавшего, полицейские выяснили, что травмы ему на нес в гостях, с которым они вместе играли в нарды. Участковым уполномоченным полиции подозреваемый задержан. Безработный, ранее многократно судимый 38-летний местный житель признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина может вновь отправится за решетку на пять лет.