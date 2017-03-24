Опытный преступник дважды попался пьяным за рулем

26 Марта 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/26 марта/БИ-ПОРТ - В областном центре на улице Баумана сотрудники ДПС за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Мицубиси Сигма» под управлением 35-летнего мужчины. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Наличие спирта в крови задержанного составило согласно показаниям прибора 0,575 мг/л.

Безработный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, кражу, мошенничество. Он уже был лишен специального права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок наказания на данный момент не истек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.