30-летняя мурманчанка дважды поверила «МММ»

26 Марта 2017 года, 15:35

МУРМАНСК/26 марта/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратилась местная жительница 1986 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный с московского номера. Мужчина сообщил, что девушке положены дивиденды от вклада в ОАО «МММ», так как компания начала выплачивать своим клиентам денежные средства. Мурманчанка поверила звонившему мужчине. Незнакомец сообщил, что для того, чтобы получить 300 тысяч рублей, жительница Мурманска должна перевести налог в размере 38 тысяч 900 рублей на банковский счет. С помощью он-лайн сервиса банка 30-летняя мурманчанка перевела указанную сумму, однако обещанные дивиденды она так и не получила. Дозвониться до «представителя» «МММ» девушка уже не смогла

Возбуждено и расследуется уголовное дело.