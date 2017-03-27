В Мурманске возбуждено очередное уголовное дело по факту интернет-мошенничества

27 Марта 2017 года, 19:07

МУРМАНСК/ 27 марта - В полицию Мурманска обратилась 56-летняя мурманчанка с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что на популярном сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже автомобиля «Toyota Corolla». Цена за транспортное средство ее устроила. Связавшись с автором объявления, жительница Мурманска узнала, что за автомобиль необходимо внести предоплату в сумме 10 тысяч рублей.

Несмотря на то, что потерпевшая знала об интернет-мошенничествах из СМИ, она перевела неизвестному деньги, после чего попыталась ему позвонить, чтобы договориться о деталях покупки. Однако телефон «продавца» оказался выключенным, а объявление было удалено с сайта.

В ходе проверки информации полицейские установили, что мурманчанка общалась с лже-продавцом по телефону, зарегистрированному в г. Санкт-Петербурге.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские Мурманска по-прежнему напоминают гражданам, что никогда нельзя переводить предоплату за неполученные товары или услуги.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области