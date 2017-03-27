В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о происшествии

27 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 27 марта - 21 марта текущего года в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что в одном из офисов компании-оператора мобильной связи в центре города якобы находится взрывное устройство.

В ходе проверки поступившего сообщения было установлено, что подозрительные предметы в указанном офисе отсутствуют.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами из УФСБ России по Мурманской области была установлена личность звонившего и место его жительства. Злоумышленника, ранее неоднократно судимого жителя Мурманска, 1972 года рождения, задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении безработного жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области