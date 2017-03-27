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Главная » Криминал » Кандалакшские полицейские в течение суток задержали подозреваемого в уличном грабеже
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 20:03

Кандалакшские полицейские в течение суток задержали подозреваемого в уличном грабеже


КАНДАЛАКША/ 27 марта - В МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение от жительницы города, 1939 года рождения, о том, что на одной из улиц города неизвестный похитил у неё сумку с документами и денежными средствами в сумме три тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую. Женщина рассказала полицейским, что в дневное время она возвращалась домой, неожиданно к ней на улице подбежал мужчина, выхватил из рук сумку и попытался убежать. Не успев далеко отбежать, злоумышленник поскользнулся и упал. Пенсионерка не растерялась, догнала его и попыталась отобрать свои вещи, но преступнику удалось скрыться. Потерпевшая достаточно подробно описала приметы мужчины.

На розыск злоумышленника были ориентированы наружные наряды. Спустя непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Кандалакши, 1978 года рождения, и доставили в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершении преступления, похищенное имущество у него было изъято.

По факту открытого хищения имущества в отношении ранее не судимого, безработного северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Twitter

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