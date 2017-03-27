Жителю Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомого

27 Марта 2017 года, 15:32

АПАТИТЫ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В подъезде одного из жилых домов города Апатиты произошла драка. В январе 2017 года Роман Шейкин нанес не менее 10 ударов своему знакомому. Впоследствии, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший спустя несколько дней скончался в лечебном учреждении. В Прокуратуре Мурманской области отмечают, что обвиняемый не предвидел последствий от своих действий и совершил деяние на почте внезапно возникших неприязненных отношений. При этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ему инкриминируется часть четыре статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть».

В настоящий момент Роман Шейкин полностью признал свою вину и находится под домашним арестом. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.