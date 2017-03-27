В автошколе Североморска продали свидетельство за 20 тысяч рублей

27 Марта 2017 года, 15:48

СЕВЕРОМОРСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Бывший заместитель начальника по учебно-производственной части ПОУ «Североморская автошкола ДОСААФ России» Сергей Стайловский обвиняется в подделке свидетельства. Документ по программе «Мастер производственного обучения» он предложил приобрести за вознаграждение ранее незнакомому жителю. В сентябре 2016 года Стайловский самостоятельно его изготовил, внеся в бланк заведомо недостоверные сведения, и удостоверил, поставив печать школы и собственную подпись. На момент получения 20 тысяч рублей за оказанные действия он являлся временно исполняющим обязанности начальника.

В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в Североморский районный суд.

Фото: NewsTes