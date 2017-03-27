В Мурманской области полицейские подвели промежуточные итоги операции «Розыск»

27 Марта 2017 года, 20:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта - УМВД России по Мурманской области в целях стабилизации оперативной обстановки, активизации розыска лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, на территории Мурманской области проведен 1-й этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

По результатам операции на территории Мурманской области было разыскано 9 преступников, находящихся в федеральном розыске по инициативе УМВД России по Мурманской области, и 1 лицо, скрывшееся от органов следствия, находящееся в розыске по инициативе иного субъекта Российской Федерации.

Кроме того, 3 преступника, разыскиваемых УМВД России по Мурманской области, были задержаны на территории других регионов России. Один из них был установлен в Красноярском крае, один задержан на территории г. Санкт-Петербурга. Операция по задержанию проводилась совместно сотрудниками территориального ОВД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Мурманской области, находящимися в служебной командировке.

В результате совместных действий полицейских Мурманской и Тверской области на территории г. Тверь был задержан гражданин 1979 года рождения, который находился в федеральном розыске с 2011 года. В период осуществления своей преступной деятельности в сфере автомобильного бизнеса в г. Мурманске он путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у 47 человек. В настоящее время уголовное дело расследуется СЧ СУ УМВД России по г. Мурманску.

Помимо этого в рамках первого этапа операции «Розыск» на территории Мурманской области установлено местонахождение 2 лиц, пропавших без вести.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УУР УМВД России по Мурманской области)