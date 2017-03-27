Бухгалтер получила 2,5 года условно за перевод миллиона на счет мужа

27 Марта 2017 года, 17:40

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор по факту мошенничества главного бухгалтера ООО «Арктиктрал». Ирина Беляева, занимая данную должность, перевела один миллион рублей на счет ООО «Дуэт», учредителем и директором которого являлась. Женщина заведомо составила фиктивные платежные поручения в оплату несуществующей сделки. Согласно данным документам «Дуэт» поставлял товары для «Арктиктрал», так мошенница пыталась скрыть от директора «Арктиктрал» факты платежей.

После поступления денег Беляева заключила мнимую сделку по договору беспроцентного займа и направила платежное поручение на перечисление одного миллиона на счет своего мужа. Тем самым придав приобретенным средствам законный характер.

«По совокупности преступлений осуждённой назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 320 тысяч рублей», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Бывший бухгалтер пыталась обжаловать приговор, но судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.

Фото: newsler.ru