В Мурманске сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 27 контрафактных DVD-дисков

28 Марта 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 28 марта - В полицию Мурманска от жителей города поступила информацияо том, что одном из магазинов Октябрьского округа продаются DVD-диски с признаками подделки. Сотрудники отдела применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области в ходе проверки информации установили факт нахождения в незаконном обороте 27 DVD-дисков с признаками подделки.

Продавец торговой точки не смог пояснить сотрудникам полиции о происхождении данных дисков, документы на данную продукцию отсутствовали.

В отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав» КоАП РФ. DVD-диски изъяты полицейскими из незаконного оборота и приобщены к материалам производства об административном правонарушении. В дальнейшем по решению суда данные диски могут быть уничтожены.

Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака в отношении предпринимателя составлен протокол. Владельца торговой точки по решению суда может ожидать крупный денежный штраф с конфискацией незаконной продукции.

Сотрудники полиции Мурманской области предупреждают об ответственности за распространение поддельной продукции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УМВД России по Мурманской области)