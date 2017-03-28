Житель Кировска может провести до 15 лет в колонии за убийство

28 Марта 2017 года, 13:29

КИРОВСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - В Кировске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, 41-летний житель Кировска временно проживал у 67-летнего мужчины. В один из дней между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и пустившим его пожить кировчанином произошёл конфликт, закончившийся смертью последнего. Мужчине нанесли не менее 9 ударов по голове и туловищу, а также один удар ножом в живот. От полученных телесных повреждений 67-летний мужчина скончался на месте преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: Twitter