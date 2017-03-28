Мошенники похитили у мурманчанки почти 400 тысяч рублей

28 Марта 2017 года, 18:54

МУРМАНСК/ 28 марта - В отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о хищении у нее почти 400 тысяч рублей обратилась 45-летняя жительница областного центра.

Сотрудникам полиции северянка рассказала, что на популярном сайте бесплатных объявлений в сети Интернет разместила информацию о продаже кровати. Ей позвонил неизвестный, сообщил о своем желании приобрести мебель. Денежные средства в качестве предоплаты злоумышленник предложил перевести на карту. Обманным путем узнав коды доступа и смс-пароль к онлайн-банку у потерпевшей, злоумышленник перевел более 395 тысяч рублей с ее сберегательной книжки на счет ее банковской карты. Мобильный банк оповестил владелицу банковской карты о зачислении на ее счет данной денежной суммы. О том, что деньги переведены с принадлежащего ей другого счета, который отобразился в личном кабинете онлайн-банка, потерпевшая не знала.

«Покупатель» позвонил женщине и убедил ее, что это он ошибочно перевел на счет ее банковской карты около 400 тысяч рублей. Северянка, поверив мошеннику, проследовала в ближайший банк и перевела денежные средства на указанный злоумышленником счет. Только после этого, проверив свои счета, жительница Мурманска поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Управление МВД России по Мурманской области предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым людям, которые интересуются вашим финансовым благосостоянием или под различными предлогами пытаются завладеть реквизитами ваших банковских карт.

Если незнакомые люди просят вас сообщить номер и другие реквизиты банковской карты, а также коды доступа к он-лайн системам под предлогом каких-либо перечислений, не в коем случае не сообщайте им никаких данных. Для того, чтобы перевести на ваш счет деньги при помощи любого банковского сервиса, достаточно знать только номер карты. Никакой другой информации для осуществления перевода денежных средств не требуется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области